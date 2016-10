Dicke Jacken, wetterfeste Stiefel, warme Pullover und Bettzeug: Die Spenden aus den Altkleidersäcken, die dem DRK wie hier an der Stadtteilbücherei in Weetzen hingestellt werden, landen in der Regel in den Kleiderkammern.© Ingo Rodriguez

| Jennifer Krebs

Calenberger Land

Wie Kleiderspenden helfen

Wer seinen Altkleidersack fürs DRK an die Straße stellt, findet seine alten Textilien in den Kleiderkammern wieder, wo sie an Bedürftige weitergegeben werden. Die Überschüsse oder nicht mehr tragbare Kleidung wiederum werden an Verwertungsunternehmen verkauft – das bringt Geld für soziale Projekte.