Die ehrenamtlichen Helfer Reinhold Völkner (von links), Uschi Becker, Siegfried Lehmann und Rolf Becker legen letzte Hand an die Weihnachtspyramide am Thie.© Andreas Kannegießer

Barsinghausen

Weihnachtsdorf: Helfer bereiten Eröffnung vor

Der Aufbau des Barsinghäuser Weihnachtsdorfes am Thie kommt rasch voran. Mehr als zwei Dutzend ehrenamtliche Helfer der Interessengemeinschaft (IG) Weihnachtsdorf sind in diesen Tagen damit beschäftigt, das kleine Dorf und die Umgebung in der Fußgängerzone festlich zu dekorieren.