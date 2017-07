Mit Hilfe eines Spülwagens reinigten die Einsatzkräfte in der Nacht verstopfte Regenwasserkanäle.© Feuerwehr

Egestorf

Wassermassen halten die Feuerwehr in Atem

Der seit Montag anhaltende ergiebige Dauerregen hat in der Nacht zu Dienstag mehreren Barsinghäuser Ortsfeuerwehren einen stundenlangen Einsatz beschert. In Egestorf mussten die Einsatzkräfte unter anderem eine Tiefgarage leer pumpen und das Flüchtlingsheim am Rottkampweg vor Überflutung schützen.