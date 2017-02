Die Feuerwehr muss zu einem vollgelaufenen Keller in Egestorf ausrücken.© Archiv

Egestorf

Wassereinbruch im Keller nach Filtertausch

Die Freiwillige Feuerwehr Egestorf hat am Donnerstagmittag die Bewohner eines Hauses in der Straße Am Untergut unterstützt, nachdem Wasser in den Keller des Gebäudes eingedrungen war.