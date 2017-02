Die Feuerwehr muss zu einem Gewerbebetrieb in Groß Munzel ausrücken.© Archiv

Groß Munzel

Verrauchter Traforaum führt zu Großeinsatz

Eine Rauchentwicklung in einem elektrischen Schaltschrank in einem Gewerbebetrieb in Groß Munzel hat am Mittwochmittag zu einem größeren Feuerwehreinsatz geführt. Vorsorglich wurden zusätzliche Atemschutzgeräteträger aus Großgoltern angefordert, die dann aber nicht mehr zum Einsatz kommen mussten.