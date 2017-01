Vereinsfahne markiert wieder das 96-Gebiet

Barsinghausen

Pünktlich zum Rückrundenstart der zweiten Fußballbundesliga weht vor dem städtischen Baubetriebshof wieder die Fahne von Hannover 96. Bürgermeister Marc hat sie gemeinsam mit Jan Baßler, Niedersächsischer Fußballverband, Betriebshofleiter Siegfried Dreblow und Finanzfachdienstleiter Stefan Müller gehisst.

Barsinghausen. Baßler, der gute Kontakte zum Verein besitzt, hat die Fahne besorgt. Die signalisiert nun wieder: Der Bauhof ist 96-Gebiet. „Das mache ich auch bei jeder Neueinstellung deutlich“, meinte Lahmann, der kein Heimspiel der Roten verpasst. Dreblow ignoriert den Gebietsanspruch allerdings seit Jahren. Er ist Fan von Schalke 04. Wenn Hannover 96 den Wiederaufstieg in die 1. Liga schaffen sollte, ist ihm das allerdings recht: „Das bedeutet dann sechs sichere Punkte für Schalke.“ Außerdem gehören hannover einfach in die 1. Liga. Montag treten die 96er gegen den 1. FC Kaiserslautern an. Die Tipps der vier lauten: Baßler (2:1), Lahmann und Dreblow (4:1) und Müller (3:9).

Von Jörg Rocktäschel