Egestorf

Unfallfahrer meldet sich doch noch bei Polizei

Auf der Wennigser Straße in Egestorf hat der Fahrer eines blauen Ford Mondeo am Sonntagvormittag einen parkenden Kia gestreift und dessen Außenspiegel zerstört. Nachdem der Unfallfahrer zunächst weitergefahren war, meldete er sich später am Tag auf dem Barsinghäuser Polizeikommissariat.