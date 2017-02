Kinder des TSV Egestorf zeigen bei der ChiB, wie beim Rugby trainiert wird.© Andreas Kannegießer

Barsinghausen

Tolle Stimmung bei der Jugendmesse ChiB

Die siebte Auflage der Kinder- und Jugendmesse „Children in Basche“ (ChiB) hat erneut eine große Zahl von Besuchern angelockt. Am Sonntagnachmittag herrschte zeitweise dichtes Gedränge in der Aula und im Foyer des Schulzentrums am Spalterhals.