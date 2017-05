Die Stadt Barsinghausen will zwei ortsfeste Verkehrsüberwachungsanlagen (Blitzer) so ähnlich wie diese im Stadtgebiet installieren.© Archiv (dpa)

Barsinghausen

Standorte für feste Tempomessung sind schwer zu finden

Die Stadt Barsinghausen will in eigener Regie an zwei Stellen im Stadtgebiet ortsfeste Tempomessstellen installieren, um den Verkehr zu bremsen und Raser zu sanktionieren.