Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Möller (rechts) und der technische Leiter Torsten Holzhausen überprüfen die Pläne für den Umbau des Obergeschosses im Postgebäude.© Andreas Kannegießer

Barsinghausen

Stadtwerke ziehen komplett ins Postgebäude um

Die Barsinghäuser Stadtwerke starten in dieser Woche mit dem Umbau des Postgebäudes an der Poststraße. Das kommunale Versorgungsunternehmen will spätestens Anfang 2018 mit allen Mitarbeitern ins Postgebäude umziehen. Das bisherige Stadtwerke-Domizil auf dem Nachbargrundstück steht dann zur Disposition.