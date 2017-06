Reinhard Meyer, Martin Wildhagen, Britta Sander und Roland Zieseniß informieren über die Zukunft der Stadtsparkasse Barsinghausen.© Lisa Malecha

Barsinghausen

Stadtsparkasse schließt Geschäftsstellen

Ab August werden alle Filialen, bis auf die Hauptstelle in der Innenstadt, in Selbstbedienungs-Stellen umgewandelt. Für Kunden heißt das: Service gibt es in Egestorf, Goltern, Hohenbostel und an der Hans-Böckler-Strape nicht mehr, Geld kann nur noch am Automaten abgehoben werden.