Die Polizei hatte auch am dritten Tag des Stadtfestes einiges zu tun.© Symbolfoto

Barsinghausen

Satdtfest: Schlägereien auch am Sonntag

Auch am Sonntag kam es auf dem Stadtfest zu Schlägereien sowie weiteren Straftaten und Ordnungswidrigkeiten. In einem Fall nahm die Polizei einen Verdächtigen in Gewahrsam. Zudem wurden weitere Vorkommnisse vom Sonnabend bekannt.