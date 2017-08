Drei Kanonenschüsse feuert der Bergmannsverein zu Beginn des Stadtfests ab.© Malecha

Barsinghausen

Das Stadtfest hat begonnen

Mit drei Kanonenschüssen hat der Bergmannsverein Glück-Auf Barsinghausen die wohl größte Party in der Region Hannover eingeleitet: Bereits am ersten Abend drängten sich Tausende Besucher vor den Bühnen und an den Ständen des 46. Stadtfests.