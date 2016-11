Bürgermeister Marc Lahmann legt am Ehrenmal Am Waldhof einen Kranz nieder.© Rocktäschel

Barsinghausen

Stadt gedenkt der Opfer von Krieg und Gewalt

Der Toten zweier Weltkriege, der Opfer von Gewalt, Terror, Flucht und Vertreibung ist am Sonntag in Gottesdiensten in Barsinghausen und den Ortsteilen gedacht worden. An den Ehrenmalen wurden von Vertretern von Stadt, Vereinen und Organisationen Kränze niedergelegt.