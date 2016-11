Symbolbild Polizei Barsinghausen© Jörg Rocktäschel

Hohenbostel

Spaziergänger finden toten Python

Einen toten, etwa vier Meter langen Python haben Spaziergänger am Sonntag im Bereich „Am Geistfeld“ in Hohenbostel entdeckt. Hinweise auf Tierquälerei liegen laut Mitteilung Polizei bisher nicht vor. Der Python wird am Montag an das Veterinäramt Hannover übergeben.