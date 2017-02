Das Seniorenpflegeheim (hier von der Straße Volkers Hof aus gesehen) ist nahezu fertig.© Andreas Kannegießer

Barsinghausen

Seniorenpflegeheim ist fast bezugsfertig

Die Arbeiten auf Barsinghausens größter Baustelle, dem ehemaligen Kaiserhofgrundstück an der Bahnhofstraße, sind auf der Zielgeraden angekommen. Noch in diesem Monat wird der Gebäudekomplex des künftigen Alten- und Pflegeheimes fertiggestellt und an die künftigen Betreiber übergeben.