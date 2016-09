Spende für die Buschschule (von links): Ulla Seibert, Christian Röver, Ute Gierczynski-Bocandé, Karin Dörner und Uta Junginger.© Rocktäschel

Barsinghausen

Schülerhilfe erhält weitere Unterstützung

Die Hilfsbereitschaft reißt nicht ab: Ute Gierczynski-Bocandé kann sich über zwei weitere Spenden für ihre Schülerhilfe im Senegal freuen. Karin Dörner hat zum Auftakt der Bücherherbst-Reihe in ihrem Bücherhaus Am Thie in Kooperation mit dem Eine-Welt-Laden einen Afrika-Abend veranstaltet.