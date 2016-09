Die Kinder der Bert-Brecht-Schule starten motiviert ihren Lauf.© Johanna Kruse

Barsinghausen

Schüler rennen ihren Laufabzeichen entgegen

Als Belohnung winkt das Laufabzeichen: Beim schulinternen Dauerlauf am Waldstadion sind am Freitag alle Schüler der Bert-Brecht-Schule gefordert gewesen. In mehreren Gruppen traten die Jungen und Mädchen den Lauf an. Dank der Vorbereitung und der gemeinsamen Motivation war der Lauf für die meisten ein Erfolg.