Thomas Mau zeigt den Roboter mit Fräskopf und Kamera für die Herstellung der Hausanschlüsse.© Andreas Kannegießer

Egestorf

Schlauchliner erleichtern die Kanalsanierung

Die Stadt Barsinghausen investiert seit Jahren Millionenbeträge in die Sanierung des maroden Kanalnetzes im Stadtgebiet. In den vergangenen Monaten hat der Stadtentwässerungsbetrieb das Sanierungsprojekt Ost 1 in Kirchdorf und Teilen von Egestorf vorangetrieben, das nun kurz vor dem Abschluss steht.