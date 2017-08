Jochen Brauns von der Sonnen-Apotheke, Margret Gödeke von Gödeke Optik und Karin Dörner vom Bücherhaus am Thie versüßen ihren Kunden den September mit fruchtigen Kleinigkeiten.© Johanna Kruse

Barsinghausen

Samstag Plus lockt mit fruchtiger Tradtition

Pünktlich zum Beginn des Spätsommers holen die Geschäftsleute für die "Samstag Plus"-Aktion wieder das Thema Apfel hervor. In mehr als 20 Geschäften in der City können die Kunden am Sonnabend wieder viele kleine Geschenke und Überraschungen zu diesem Thema ergattern.