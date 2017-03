Barsinghausen

Mit einer ungewöhnlichen Szenerie für ihr Winterkonzert haben die Schüler der Goetheschule/KGS aufgewartet. In der Mitte der Aula waren zwei Harfen aufgebaut, hervorragend gespielt von Lea Rauf (Klasse 8g1) und ihrer Schwester Luna (6 Mus). Das Publikum saß links und rechts daneben.

Barsinghausen. Die Bühne bot Raum für Auftritte und Projektionen. Dekoriert war die Aula mit Zeitungsseiten und Buchrücken.

„Saitenweisen – Wort trifft Harfe“ lautete der Titel des Konzertabends. Lehrer Helmut Deseniß, der die Leitung des gesamten Projektes hatte, führte in einem Prolog in das Geschehen ein, zitierte Wilhelm Busch, von dem der Ausspruch stammt: „Ein böses Wort läuft bis an Ende der Welt.“ Es gelte daher: „Erst denken, dann reden.“

Die Schüler haben für Projekt einen interessanten Literaturmix zusammengestellt. Alles Werke, mit denen sie sich in den unterschiedlichen Klassenstufen auseinandersetzen müssen. Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ und „Faust“ kamen szenisch zum Zuge. „Das Parfum“ von Patrick Süskind wurde als selbst gedrehtes Video präsentiert. „Der Vorleser“ von Bernhard Schlink floss ein. „Biedermann und die Brandstifter“ von Max Frisch kam als bedrohliches Schattenspiel.

Die Textfragmente wurden von den rund 30 Teilnehmern zu einem Stück aus einem Guss verknüpft. Die Theater-AG, die Harfenspielerinnen, das Schauspielprojekt des zehnten Jahrgangs sowie die Musiker aus den fünften Klassen haben Mut bewiesen und Neues, abseits vom gewohnten Schultheater geschaffen. Dass sie beim Publikum sehr gut ankamen, lag nicht nur an der eigenen Leistung, sondern auch an der guten Unterstützung durch die Bühnentechnik.

Von Jörg Rocktäschel