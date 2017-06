Schüler aus dem Tanzkurs sowie rund 700 weitere Jugendliche zeigen vorbereitete Tanzschritte.© Frank Hermann

Kirchdorf

700 Schüler tanzen für Vielfalt und Toleranz

Die ganze Schule tanzt: So lautete das Motto für eine große Gemeinschaftsaktion am Hannah-Arendt-Gymnasium (HAG). Auf Initiative des Oberstufen-Tanzkurses von Fachlehrerin Dinah Saager haben sich am Dienstagvormittag rund 700 Schüler zu einem Flashmob vor der Schulmensa getroffen.