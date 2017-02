Die Musiker treten in den historischen Deutschmeister-Uniformen des Infanterieregiments Nr. 4 aus dem Jahr 1871 auf.© privat

Barsinghausen

Regimentsorchester Wien gibt ein Konzert

Das traditionsreiche Regimentsorchester Wien macht während seiner Konzertreise durch Deutschland auch in Barsinghausen Station. Das große Frühlingskonzert beginnt am Sonntag, 23. April, um 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums am Spalterhals.