Die Teamleiterinnen Andrea Schneevoigt (links) und Irina Kauroff helfen beim Einzug in den Neubau für das Verteilzentrum.© Frank Hermann

Barsinghausen

Post bezieht ihren neuen Zustellstützpunkt

Abschied nach rund 35 Jahren: Die Deutsche Post AG hat mit ihrem Zustellstützpunkt das Postgebäude in der Barsinghäuser Innenstadt verlassen und am Sonnabend ein neues Verteilzentrum im Bantorfer Gewerbegebiet an der Autobahn bezogen. Dort nehmen die rund 30 Mitarbeiter am Montag den Betrieb auf.