Das neue Postverteilzentrum in Bantorf.© Andreas Kannegießer

Barsinghausen

Post-Zustellstützpunkt zieht am Sonnabend um

Die Deutsche Post zieht am nächsten Sonnabend in ihren neu gebauten modernen Zustellstützpunkt im Bantorfer Gewerbegebiet Nord um. Ab Freitagabend können deshalb die Parkplätze der Barsinghäuser Postfiliale an der Poststraße nicht genutzt werden.