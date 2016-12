Partnerschaft mit Boa Vista ist beendet

Bedauern das Ende der Partnerschaft mit Boa Vista in Brasilien (von links): Sibylle Wilke, Doris Haubenreißer, Marianne Riecke und Matthias Stalmann (KKT-Vorstand), Antje Marklein, Sabine Matthies und Werner Rothe.© Rocktäschel

Barsinghausen

Die 1986 gegründete Partnerschaft zwischen dem Kirchenkreis Ronnenberg und der kleinen lutherischen Gemeinde in Boa Vista/Roraima im äußersten Nordosten Brasiliens ist beendet. Die Trennung wurde während der Kirchenkreistagssitzung in der Petrusgemeinde Barsinghausen offiziell vollzogen.

Barsinghausen. Der Beschluss zur Beendigung der Partnerschaft wurd schon vor längerer Zeit gefasst. Superintendentin Antje Marklein entpflichtet die Mitglieder des Brasilienausschusses. Marianne Riecke und Matthias Stalmann vom Kirchenkreistagsvorstand überreichten einen Gutschein für ein gemeinsames Abschlussessen der Gruppe.

Es ist eine traurige Aufgabe, sagte Marklein. „Die Brasilienpartnerschaft hat dem Kirchenkreis Profil gegeben im Engagement für Gerechtigkeit und hat den Weitblick gefördert“, betonte sie. Der Beschluss zur Beendigung sei gefasst worden, weil es nicht gelungen sei, Nachwuchskräfte für die Brasilienarbeit zu begeistern. „Der Kirchenkreisvorstand hat lange beraten. Aber es hat sich in den letzten Jahren eher eine Freundschaft entwickelt, aber keine Partnerschaft zwischen Kirchenkreis und Gemeinde vor Ort. Das hat letztlich zur Beendigung geführt“, erläuterte sie.

Sibylle Wilke, die 2009 für ein halbes Jahr in Boa Vista lebte, dort zahlreiche Projekte anstieß und für ein Jahr einen jungen Brasilianer, Carlos, bei sich in Kirchdorf aufnahm, berichtete über die zurückliegende Zeit. So sei das Pfarrhaus neu gebaut worden, ein kleiner Fiat angeschafft worden, damit die Pastorin zu den bis zu 100 Kilometer voneinander entfernt liegenden Gemeindeteilen fahren könne.

Dank der Spenden von Konfirmanden konnte auch ein Beach-Volleyballfeld von den Einwohner angelegt werden. Auf Grund eines Hochwassers musste die Kirche renoviert, zudem das Dach erneuert werden. Im Oktober hat eine fünfköpfige Gruppe aus dem Kirchenkreis eine Abschlussfahrt absolviert. „Wir wollten die Partnerschaft mit Würde und Anstand beenden und das persönlich machen. Das geht nicht schriftlich“, sagte sie. Sie dankte dem Kirchenkreistag und dem Kirchenkreisamt für die Unterstützung der Partnerschaftsarbeit. „Die Freundschaft bleibt“, meinte sie zum Abschluss ihres Berichts.

Von Jörg Rocktäschel