Die Landringhäuser Feuerwehr hat zwei brennende Papiercontainer gelöscht.© Archiv

Landringhausen

Papiercontainer brennen vollständig aus

Aus noch ungeklärter Ursache sind am frühen Sonnabendmorgen zwei Papiercontainer an der Straße Am Deichfeld in Landringhausen in Brand geraten. Trotz des schnellen Eingreifens der Landringhäuser Feuerwehr sind die Container vollständig zerstört worden.