Zu unübersichtlich? Die Kreuzung Wennigser Straße/Nienstedter Straße ist laut Ausschuss nicht sicher genug.© Malecha

Barsinghausen

Kreuzung in Egestorf soll sicherer werden

Tempo 30 in Großmunzel durchsetzen und die Situation an der Kreuzung Wennigser Straße/Nienstedter Straße in Egestorf entschärfen - dafür hat sich der Ordnungs- und Ehrenamtsausschuss ausgesprochen. Auch für die Feuerwehren gab es gute Nachrichten: Der Anbau in Hohenbostel soll im September beginnen und auch für den Neubau in Groß Goltern gibt es ein Grundstück.