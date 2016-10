Oliver Bierhoff, der Teammanager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Barsinghausen ein.© Björn Franz

| Björn Franz

Barsinghausen

"Wir werden auf jeden Fall wiederkommen"

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird zu künftigen Länderspielen wieder in Barsinghausen Quartier beziehen. Das kündigte Teammanager Oliver Bierhoff im Interview mit HAZ und NP an. Bierhoff trug sich am Dienstag gemeinsam mit dem DFB-Präsidium ins goldene Buch der Stadt Barsinghausen ein.