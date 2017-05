Baudirektor Tobias Fischer (links) und Sönke Bohm vom Fachdienst Planen und Bauen hoffen auf viele Ideen für die weitere Gestaltung des Stadtteilparks.© Frank Hermann

Barsinghausen

Neue Ideen bringen den Stadtteilpark voran

Nächster Schritt auf dem Weg zur Gestaltung eines neuen Stadtteilparkes am nördlichen Ortsrand Barsinghausens zwischen Wilhelm-Busch-Straße und der Keksfabrik Bahlsen: Beim deutschlandweiten "Tag der Städtebauförderung" am Sonnabend, 13. Mai, will die Stadt Barsinghausen weitere Ideen und Vorschläge für das Projekt sammeln.