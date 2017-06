In der Labora-Metallwerkstatt zeigt Betriebsleiterin Daniela Scheibe (rechts) den Gästen von der SPD Arbeiten der jugendlichen Teilnehmer.© Andreas Kannegießer

Barsinghausen

Nachfrage nach Plätzen in Jugendwerkstatt ist groß

Die Labora-Jugendwerkstatt an der Hannoverschen Straße befindet sich auf einem guten Weg: Alle 20 Qualifizierungsplätze in der Einrichtung sind belegt, wie Betriebsleiterin Daniela Scheibe am Freitag bei einem Besuch von Mitgliedern des Barsinghäuser SPD-Abteilungsvorstandes berichtete. „Es läuft sehr gut.“