Dirk Volker hat sein Nurflügler-Modellflugzeug mit einer bunten Beleuchtung ausgerüstet. So sind beim Fliegen in der Dämmerung eindrucksvolle Effekte möglich.© Privat

Egestorf

Modellflieger denken bereits über Umzug nach

Die Modellfluggruppe Barsinghausen hat am Sonntag mit dem traditionellen Abfliegen auf dem Vereinsgelände in der Langreder Feldmark die Saison 2016 beendet. „Die Modellfluggruppe blickt auf ein tolles Flugjahr zurück, in dem zahlreiche Aktivitäten für Abwechslung sorgten“, sagt der stellvertretende Vereinsvorsitzende Ulrich Schulz. Es habe keine Unfälle gegeben, und der Verein habe wiederum einige neue Aktive gewonnen.