Beim Raufball sind harte Zweikämpfe an der Tagesordnung.© privat

Großgoltern

Rugbyteams messen sich im kühlen Nass

Im Freibad Goltern ist es am Wochenende hart zur Sache gegangen. Fünf Hobbymannschaften kämpften beim Raufballturnier der DLRG Goltern im wahrsten Sinne um den Sieg. Am Ende konnte sich das Team vom Bierlokal Max durchsetzen und den Wanderpokal in Empfang nehmen.