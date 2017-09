Hildegard und Matthias Osieka feiern am 21. September ihre diamantene Hochzeit.© Frank Hermann

Eckerde

Ehepaar Osieka feiert diamantene Hochzeit

Sie lieben sich wie am ersten Tag – und haben am 21. September doppelten Grund zum Feiern: Matthias und Hildegard Osieka aus Eckerde gaben sich vor genau 60 Jahren das Ja-Wort, außerdem wird Matthias Osieka an diesem diamantenen Hochzeitstag 84 Jahre alt.