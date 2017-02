Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf (rechts) begrüßt den neuen LTS-Schulleiter Markus Vehrenkamp.© Frank Hermann

Kirchdorf

Markus Vehrenkamp leitet die LTS-Oberschule

Markus Vehrenkamp hat mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres am 1. Februar seinen Dienst als neuer Rektor an der Lisa-Tetzner-Schule (LTS) angetreten. Damit endet an der Oberschule eine halbjährige Vakanz, nachdem sich Schulleiterin Waltraut Korbjun im Juni 2016 in den Ruhestand verabschiedet hatte.