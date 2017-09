Der Mädchenchor Hannover ist am Sonnabend, 30. September, zu Gast in Barsinghausen.© Claus G. Riedel

Barsinghausen

Mädchenchor gastiert in der Klosterkirche

Sie haben Auftritte in den USA, Israel, Brasilien, Japan und China - jetzt kommt der Mädchenchor Hannover in die Klosterkirche nach Barsinghausen. Um 18 Uhr werden die Sängerinnen am Sonnabend, 30. September, gemeinsam mit dem Arte-Ensemble unter anderem Bachs Werk "Tilge, Höchster, meine Sünden" präsentieren.