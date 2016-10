Stolz über die Laufleistung und mit roten Clownsnasen im Gesicht: Der siebenjährige Vincent aus Wichtringhausen mit Clinic-Clown Bruno.© Frank Hermann

Barsinghausen

Lauf-Erfolg: 3020 Euro für soziale Zwecke

Großer Erfolg für "Barsinghausen läuft": Bei der achten Ausgabe dieser Breitensportveranstaltung vor wenigen Wochen kam ein finanzieller Erlös von 3020 Euro für soziale Zwecke zusammen. Organisator Marc Wilke hat jetzt jeweils 1510 Euro an den Ambulanten Hospizdienst Aufgefangen und an die Clinic-Clowns in Hannover überwiesen.