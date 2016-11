Leidet die Goetheschule/KGS tatsächlich darunter, wenn die Lisa-Tetzner-Oberschule einen Gymnasialzweig erhält?© Archiv

Barsinghausen

LTS-Oberschule: Offener Brief an Lahmann

In einem offenen Brief an Bürgermeister Marc Lahmann beklagt die Lisa-Tetzner-Oberschule (LTS), dass die Verwaltung den Wunsch nach einem Gymnasialzweig ab dem neunten Jahrgang an der LTS ablehnt. Auch der Schulelternrat übt Kritik.