Ab Montag wird die Spielburg in Groß Munzel gesperrt.© Malecha

Barsinghausen

L392 in Groß Munzel ab Montag gesperrt

Entgegen der Ankündigung konnten die Arbeiten an der Spielburg am Mittwoch noch nicht beginnen. Nun soll die Sanierung der L392 in Groß Munzel am Montag starten. Dann wird die Spielburg bis voraussichtlich Donnerstag voll gesperrt. Grund der Verzögerung ist eine fehlende Straßenverkehrsbehördliche Anordnung.