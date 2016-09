Seit Juli haben Paul und Ilona Kurosch bereits rund 150.000 Flaschendeckel aus Kunststoff gesammelt.© Andreas Kannegießer

Egestorf

Kuroschs sammeln Flaschendeckel im Kampf gegen Polio

Das Egestorfer Ehepaar Paul und Ilona Kurosch hat sich auf ungewöhnlich aufwendige Weise dem Kampf gegen die Kinderlähmung in der Dritten Welt verschrieben: Die Kuroschs beteiligen sich mit viel Engagement an der Aktion „Deckel gegen Polio“, bei der es darum geht, Flaschenverschlüsse aus Kunststoff zu sammeln. Der Erlös aus dem Verkauf von etwa 500 Flaschendeckeln an Recyclingunternehmen reicht für eine Schluckimpfung. Paul und Ilona Kurosch haben seit Juli bereits rund 150 000 Plastikdeckel gesammelt, das sind rund 300 Kilogramm Material. Sie wünschen sich, dass noch mehr Menschen als bisher auf die Aktion für den guten Zweck aufmerksam werden.