Landessuperintendentin Petra Bahr (Zweite von links) und Kirchenkreissuperintendentin Antje Marklein (rechts) ziehen mit dem Pastorenpaar Kristin Köhler und Sebastian Kühl in die Klosterkirche ein.© Frank Hermann

Barsinghausen

Junges Paar übernimmt freie Pastorenstellen

Landessuperintendentin Petra Bahr hat ein junges Pastorenpaar in die Ämter zweier Kirchengemeinden eingeführt: Kristin Köhler übernimmt die vakante Pfarrstelle in der Barsinghäuser Petrusgemeinde, und deren Lebensgefährte Sebastian Kühl besetzt das freie Pastorenamt in der Christusgemeinde Egestorf.