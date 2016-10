Das Saxofonquartett Hannover spielt am 23. Oktober in der St. Barbarakirche.© privat

Barsinghausen

Konzertreihe beginnt mit dem Saxofonquartett

Zum Auftakt der 23. Konzertsaison "Musik in St. Barbara" tritt das Saxofonquartett Hannover am Sonntag, 23. Oktober, in der St. Barbarakirche auf. Das Konzert beginnt um 17 Uhr.