Kleintransporter kippt um - Fahrer verletzt

Barsinghausen

In der Nacht zu Dienstag ist ein Kleintransporter auf der Landstraße 392 zwischen Holtensen und Groß Munzel nach einem Unfall auf die Seite gekippt. Die Feuerwehr befreite den verletzten Fahrer, er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Holtensen/Groß Munzel. Als die Feuerwehr aus dem Seelzer Ortsteil Dedensen gegen 3.20 Uhr am Unfallort ankam, lag der Kleintransporter neben einem Baum auf der Beifahrerseite. Die Helfer stützten das Fahrzeug ab und öffneten die Frontscheibe. So konnte der verletzte Fahrer befreit, behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Anschließend kümmerten sich die Ehrenamtlichen um die Ladung des Transporters. Sie bargen Lacke und Farben, weil ein Behälter undicht war. Gegen 5 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Im Einsatz waren die Feuerwehren Seelze, Lohnde, Gümmer und Dedensen sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Während der Rettungsarbeiten war die Landesstraße 392 in der Nacht kurzzeitig für den Verkehr gesperrt.

Die Seelzer Feuerwehren waren vor Ort, weil ursprünglich ein Unfall auf der Autobahn 2 liegen sollte. Auf dem Weg dahin erfuhren die Helfer, dass es sich um die L392 handelte. "Diese gehört zwar nicht mehr zum Einsatzgebiet der Seelzer Feuerwehren, da unsere Leute aber schon kurz vor der Einsatzstelle waren, drehten sie nicht mehr um", sagt Arend Kokemüller, Sprecher der Feuerwehr Dedensen.

Ermittler der Polizei sehen sich an der Unfallstelle um.

Von Gerko Naumann