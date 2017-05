Präsentieren die neuen Fahnen und das große Banner (von links): Remmer Meents, Axel Espey, Silvia Heinemann, Helmut Voshage, Pastorin Ute Kalmbach, Dieter Schan, Thorsten Machon und Michael Heinemann.© Heidi Rabenhorst

Kirchdorf

Kirchdorfer feiern an zwei Sommerwochenenden

Die Ortschaft Kirchdorf wird in diesem Jahr 1125 Jahre alt. Das Jubiläum wird an zwei Wochenenden im Sommer gefeiert. Am Sonnabend präsentierten die Organisatoren die neuen Fahnen mit dem Kirchdorfer Wappen und das große Werbebanner.