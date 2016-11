Die Stadt Barsinghausen legt eindeutige Kriterien fest, welche Familien bei der Vergabe von Kindergartenplätzen - etwa für den Kindergarten Regenbogen - Vorrang haben sollen.© Archiv

Barsinghausen

Kindergärten: Vorrang für Alleinerziehende

Die Stadt Barsinghausen will in ihrer Satzung die Kriterien genauer festlegen, nach denen Betreuungsplätze in Krippen und Kindergärten vergeben werden. Vorrang sollen künftig berufstätige Alleinerziehende haben.