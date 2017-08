So sieht der bunte Barsinghausen-Haifisch für das Maschsee-Rennen am 19. August aus.© Frank Hermann

Barsinghausen

Kinder gestalten Hai für das Maschsee-Rennen

Haifisch ahoi! Beim beliebten Entenrennen auf dem Maschsee am 19. August zugunsten des Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Registers (NKR) treten in einer Spezialdisziplin die 20 Regionskommunen an: Jede Stadt und Gemeinde geht mit einem Plastik-Hai statt mit einer Ente an den Start.