VHS-Geschäftsführerin Frauke Voskuhl (Mitte) gratuliert dem neuen Zweckverbandsvorsitzenden Karsten Balzer und dessen Stellvertreterin Marianne Kügler zur Wahl.© Frank Hermann

Barsinghausen

Karsten Balzer leitet die VHS-Versammlung

Karsten Balzer aus Seelze übernimmt den Vorsitz in der Zweckverbandsversammlung der Volkshochschule (VHS) Calenberger Land. Einstimmig haben sich die Verbandsmitglieder in der konstituierenden Sitzung des VHS-Aufsichtsgremiums am Montagabend für Balzer ausgesprochen.