In der Backstube der Langreder Bäckerei Sprengel stechen Jungen und Mädchen gemeinsam Plätzchen aus.

Barsinghausen/ Langreder

Hunderte Kinder backen mit Profis Plätzchen

In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei – diese Strophe eines beliebten Kinderliedes gilt auch für die Backstuben der beiden Bäckermeister Volker Sprengel und Hendrik Mordfeld. Es duftet nach Zimt, Vanille und andere typische Gewürze für Plätzchen, Christstollen und all das andere Gebäck in der Adventszeit.