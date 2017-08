Fatemeh Ebrahimipoorsangani (von links) und Payam Kouhi diskutieren mit Pastor Roland Bunde, Staatssekretärin Maria Flachsbarth und dem Gemeindeältesten Carsten Christoph über alltägliche Probleme von Flüchtlingen.© Andreas Kannegießer

Kirchdorf

Hoffnungsgemeinde betreut iranische Christen

Die evangelisch-freikirchliche Hoffnungsgemeinde hat in ihr Gemeindeleben eine Gruppe iranischer Christen integriert, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind. Seit Anfang 2016 ist die Gruppe einschließlich Kindern auf rund 30 Personen angewachsen. Einige davon sind in der Flüchtlingsunterkunft an der Einsteinstraße zuhause.