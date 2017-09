Gymnasiast Manuel Niemeyer (links) begleitet die Förderschüler beim 1000-Meter-Lauf.© Frank Hermann

Kirchdorf

Gymnasiasten spornen die Förderschüler an

Förderschüler und Gymnasiasten ziehen beim Sport an einem Strang: Zwei Sport-Leistungskurse des Hannah-Arendt-Gymnasiums (HAG) haben am Donnerstag auf der Anlage Am Spalterhals die Bundesjugendspiele für die Bert-Brecht-Schule ausgerichtet – und die Gäste dabei zu besonderen Leistungen motiviert.